В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали более чем у 5 тыс. человек

08:33 11 Январь Киев, Украина

За сутки 10 января коронавирус диагностировали у 5 429 человек. Среди них 306 детей и 168 работников сферы здравоохранения.

Об этом сообщает Минздрав страны.

Также известно, что за минувшие сутки с тяжелым течением болезни было госпитализировано 915 человек, умерло – 219, смогли справится с вирусом и вылечиться 7 761 человек.

Лидерами по суточному приросту инфицированных остается столица и область, а также Донецкая, Полтавская и Хмельницкая области.