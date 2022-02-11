В Украине за минувшие сутки более 5 тыс инфицированных

Минздрав Украины информировал о 5 165 новых случаях COVID-19, среди которых 324 ребенка и 109 медработников.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 1884 человека;
выписаны из больниц - 2821 человек;
летальных случаев - 203;
выздоровели - 16748 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 69 732 (в том числе методом ПЦР - 29509, методом ИФА - 12693) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27530.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 1884 человека;
выписаны из больниц - 2821 человек;
летальных случаев - 203;
выздоровели - 16748 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 69 732 (в том числе методом ПЦР - 29509, методом ИФА - 12693) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27530.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2170398 человек;
выздоровели - 1916194 лица;
летальных исходов - 48 899;
проведения ПЦР-тестов - 9943891.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 433 случая;
Винницкая область - 117 случаев;
Волынская область - 196 случаев;
Днепропетровская область - 489 случаев;
Донецкая область - 291 случай;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 96 случаев;
Запорожская область - 311 случаев;
Ивано-Франковская область - 126 случаев;
Киевская область - 295 случаев;
Кировоградская область - 80 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 283 случая;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 137 случаев;
Ровенская область - 217 случаев;
Сумская область - 129 случаев;
Тернопольская область - 141 случай;
Харьковская область - 429 случаев;
Херсонская область - 240 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 181 случай;
Черновицкая область - 86 случаев;
Черниговская область - 131 случай.
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