В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса

09:27 07 июля Киев, Украина

По информации Минздрава, на утро 7 июля в Украине зарегистрировано 610 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 458 человек.
 
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 40, медработников - 20.
 
За минувшие сутки:
госпитализировано - 458 человек;
летальных исходов - 33;
выздоровели - 1666 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.
 
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 238 974 лица;
выздоровели - 2 174 353 лица;
летальных исходов - 52 537;
проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
Случаев / прививок (1 доза):
  • Киев - 217/7740
  • Винницкая область - 16/989
  • Волынская область - 7/408
  • Днепропетровская область - 19/4149
  • Донецкая область - 27/1958
  • Житомирская область - 13/1821
  • Закарпатская область - 9/486
  • Запорожская область - 12/938
  • Ивано-Франковская область - 3/763
  • Киевская область - 49/2749
  • Кировоградская область - 10/596
  • Луганская область - 10/137
  • Львовская область - 32/1977
  • Николаевская область - 17/1404
  • Одесская область - 36/1475
  • Полтавская область - 22/1250
  • Ровенская область - 7/926
  • Сумская область - 11/1392
  • Тернопольская область - 5/746
  • Харьковская область - 20/794
  • Херсонская область - 25/864
  • Хмельницкая область - 10/617
  • Черкасская область - 21/909
  • Черновицкая область - 7/437
  • Черниговская область - 5/498
 