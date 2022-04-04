В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса

По информации Минздрава, на утро 7 июля в Украине зарегистрировано 610 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 458 человек.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 40, медработников - 20.
За минувшие сутки:
госпитализировано - 458 человек;
летальных исходов - 33;
выздоровели - 1666 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.
госпитализировано - 458 человек;
летальных исходов - 33;
выздоровели - 1666 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 238 974 лица;
выздоровели - 2 174 353 лица;
летальных исходов - 52 537;
проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.
заболело - 2 238 974 лица;
выздоровели - 2 174 353 лица;
летальных исходов - 52 537;
проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
Случаев / прививок (1 доза):
- Киев - 217/7740
- Винницкая область - 16/989
- Волынская область - 7/408
- Днепропетровская область - 19/4149
- Донецкая область - 27/1958
- Житомирская область - 13/1821
- Закарпатская область - 9/486
- Запорожская область - 12/938
- Ивано-Франковская область - 3/763
- Киевская область - 49/2749
- Кировоградская область - 10/596
- Луганская область - 10/137
- Львовская область - 32/1977
- Николаевская область - 17/1404
- Одесская область - 36/1475
- Полтавская область - 22/1250
- Ровенская область - 7/926
- Сумская область - 11/1392
- Тернопольская область - 5/746
- Харьковская область - 20/794
- Херсонская область - 25/864
- Хмельницкая область - 10/617
- Черкасская область - 21/909
- Черновицкая область - 7/437
- Черниговская область - 5/498
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