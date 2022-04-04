В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса

09:27 07 июля Киев, Украина

По информации Минздрава , на утро 7 июля в Украине зарегистрировано 610 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 458 человек.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 40, медработников - 20.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 458 человек;

летальных исходов - 33;

выздоровели - 1666 человек;

протестировано: методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 238 974 лица;

выздоровели - 2 174 353 лица;

летальных исходов - 52 537;

проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Случаев / прививок (1 доза):