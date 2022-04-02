В Украине за день подтвердили 541 новый случай COVID-19

По данным Минздрава, на утро 6 июля в Украине зарегистрирован 541 новый случай COVID-19, госпитализировано - 266 человек.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 26, медработников - 11.
За минувшие сутки:
госпитализировано - 266 человек;
летальных исходов - 20;
выздоровели - 1086 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.
госпитализировано - 266 человек;
летальных исходов - 20;
выздоровели - 1086 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 238 364 лица;
выздоровели - 2 172 687 человек;
летальных исходов - 52 504;
проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
заболело - 2 238 364 лица;
выздоровели - 2 172 687 человек;
летальных исходов - 52 504;
проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
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