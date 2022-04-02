В Украине за день подтвердили 541 новый случай COVID-19

09:39 06 июля Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 6 июля в Украине зарегистрирован 541 новый случай COVID-19 , госпитализировано - 266 человек.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 26, медработников - 11.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 266 человек;

летальных исходов - 20;

выздоровели - 1086 человек;

протестировано: методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 238 364 лица;

выздоровели - 2 172 687 человек;

летальных исходов - 52 504;

проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.