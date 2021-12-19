В Украине за день - почти 9 тысяч вакцинированных от COVID

По данным Минздрава, за сутки 8 928 человек были привиты от COVID, всего с начала кампании привили 62 083 человека.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1226 прививок).
Статистика вакцинации по регионам:
- Винницкая область - 440 прививок;
- Волынская область - 270 прививок;
- Днепропетровская область - 490 прививок;
- Донецкая область - 600 прививок;
- Житомирская область - 130 прививок;
- Закарпатская область - 190 прививок;
- Запорожская область - 240 прививок;
- Ивано-Франковская область - 490 прививок;
- Киевская область - 600 прививок;
- Кировоградская область - 180 прививок;
- Луганская область - 220 прививок;
- Львовская область - 349 прививок;
- Киев - 560 прививок;
- Николаевская область - 240 прививок;
- Одесская область - 270 прививок;
- Полтавская область - 690 прививок;
- Ровенская область - 300 прививок;
- Сумская область - 280 прививок;
- Тернопольская область - 590 прививок;
- Харьковская область - 259 прививок;
- Херсонская область - 360 прививок;
- Хмельницкая область - 410 прививок;
- Черновицкая область - 370 прививок;
- Черниговская область - 220 прививок;
- Черкасская область - 180 прививок.
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