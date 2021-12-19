В Украине за день - почти 9 тысяч вакцинированных от COVID

10:17 16 Март Киев, Украина

По данным Минздрава, за сутки 8 928 человек были привиты от COVID, всего с начала кампании привили 62 083 человека.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1226 прививок).

Статистика вакцинации по регионам: