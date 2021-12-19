В Украине за день - почти 9 тысяч вакцинированных от COVID

10:17 16 Март Киев, Украина

По данным Минздрава, за сутки 8 928 человек были привиты от COVID, всего с начала кампании привили 62 083 человека.
 
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1226 прививок).
вакцинация в Украине
Статистика вакцинации по регионам:
 
  • Винницкая область - 440 прививок;
  • Волынская область - 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 490 прививок;
  • Донецкая область - 600 прививок;
  • Житомирская область - 130 прививок;
  • Закарпатская область - 190 прививок;
  • Запорожская область - 240 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 490 прививок;
  • Киевская область - 600 прививок;
  • Кировоградская область - 180 прививок;
  • Луганская область - 220 прививок;
  • Львовская область - 349 прививок;
  • Киев - 560 прививок;
  • Николаевская область - 240 прививок;
  • Одесская область - 270 прививок;
  • Полтавская область - 690 прививок;
  • Ровенская область - 300 прививок;
  • Сумская область - 280 прививок;
  • Тернопольская область - 590 прививок;
  • Харьковская область - 259 прививок;
  • Херсонская область - 360 прививок;
  • Хмельницкая область - 410 прививок;
  • Черновицкая область - 370 прививок;
  • Черниговская область - 220 прививок;
  • Черкасская область - 180 прививок.