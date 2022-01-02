В Украине за 1 января никто не был госпитализирован с COVID

09:17 02 Январь Киев, Украина

Как обычно, на выходные показатели по коронавирусу снижаются. Возможно, из-за совпадения выходного и праздника, 1 января в Украине выявили 1 863 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав.

Среди новых заболевших детей – 108, медработников – 12. За сутки ни один человек не был госпитализирован. При этом летальных исходов – 98, а выздоровели – 2 259 человек.

Больше всего заболевших выявили в Киеве (277), Житомирской области (127) и Львовской области (115).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, выздоровело – 3 477 188, летальных исходов – 96 187.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 277

Винницкая – 76

Волынская – 36

Днепропетровская – 66

Донецкая – 16

Житомирская – 127

Закарпатская – 76

Запорожская – 48

Ивано-Франковская – 103

Киевская – 85

Кировоградская – 45

Луганская – 6

Львовская – 115

Николаевская – 48

Одесская – 75

Полтавская – 100

Ровенская – 54

Сумская – 74

Тернопольская – 110

Харьковская – 90

Херсонская – 1

Хмельницкая – 72

Черкасская – 40

Черновицкая – 42

Черниговская – 81

Напомним, Минздрав предупреждает об ожидаемом повышении уровня заражений штаммом Омикрон. Вспышки коронавируса, регистрируемые в Европе, достигают Украины через один-два месяца после того, как они проходят пик там, отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.