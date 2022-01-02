В Украине за 1 января никто не был госпитализирован с COVID

09:17 02 Январь Киев, Украина

Как обычно, на выходные показатели по коронавирусу снижаются. Возможно, из-за совпадения выходного и праздника, 1 января в Украине выявили 1 863 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав.

Среди новых заболевших детей – 108, медработников – 12. За сутки ни один человек не был госпитализирован. При этом летальных исходов – 98, а выздоровели – 2 259 человек.

Больше всего заболевших выявили в Киеве (277), Житомирской области (127) и Львовской области (115).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, выздоровело – 3 477 188, летальных исходов – 96 187.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 277
  • Винницкая – 76
  • Волынская – 36
  • Днепропетровская – 66
  • Донецкая – 16
  • Житомирская – 127
  • Закарпатская – 76
  • Запорожская – 48
  • Ивано-Франковская – 103
  • Киевская – 85
  • Кировоградская – 45
  • Луганская – 6
  • Львовская – 115
  • Николаевская – 48
  • Одесская – 75
  • Полтавская – 100
  • Ровенская – 54
  • Сумская – 74
  • Тернопольская – 110
  • Харьковская – 90
  • Херсонская – 1
  • Хмельницкая – 72
  • Черкасская – 40
  • Черновицкая – 42
  • Черниговская – 81

Напомним, Минздрав предупреждает об ожидаемом повышении уровня заражений штаммом Омикрон. Вспышки коронавируса, регистрируемые в Европе, достигают Украины через один-два месяца после того, как они проходят пик там, отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

 