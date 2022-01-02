В Украине за 1 января никто не был госпитализирован с COVID

Как обычно, на выходные показатели по коронавирусу снижаются. Возможно, из-за совпадения выходного и праздника, 1 января в Украине выявили 1 863 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав.
Среди новых заболевших детей – 108, медработников – 12. За сутки ни один человек не был госпитализирован. При этом летальных исходов – 98, а выздоровели – 2 259 человек.
Больше всего заболевших выявили в Киеве (277), Житомирской области (127) и Львовской области (115).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, выздоровело – 3 477 188, летальных исходов – 96 187.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 277
- Винницкая – 76
- Волынская – 36
- Днепропетровская – 66
- Донецкая – 16
- Житомирская – 127
- Закарпатская – 76
- Запорожская – 48
- Ивано-Франковская – 103
- Киевская – 85
- Кировоградская – 45
- Луганская – 6
- Львовская – 115
- Николаевская – 48
- Одесская – 75
- Полтавская – 100
- Ровенская – 54
- Сумская – 74
- Тернопольская – 110
- Харьковская – 90
- Херсонская – 1
- Хмельницкая – 72
- Черкасская – 40
- Черновицкая – 42
- Черниговская – 81
Напомним, Минздрав предупреждает об ожидаемом повышении уровня заражений штаммом Омикрон. Вспышки коронавируса, регистрируемые в Европе, достигают Украины через один-два месяца после того, как они проходят пик там, отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии