В Украине взросло количество зараженных коронавирусом

16:48 26 сентября Киев, Украина

За минувшую неделю в Украине зафиксировали 44 137 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как за позапрошлую неделю – 36 683 случая.

Об этом в понедельник, 26 сентября сообщают данные Центра общественного здоровья Минздравоохранения.



За неделю инфекцию зафиксировали у 5 882 детей и у 1 030 медицинских работников, а также у 12 572 вакцинированных лиц (за позапрошлую неделю – 10 317). Было госпитализированы 6 667 больных (за позапрошлую неделю 6 273).



По состоянию на 25 сентября в медучреждениях больными с COVID-19 и подозрением на эту инфекцию были заняты 17,3% коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.



В то же время в течение недели выписаны из медучреждений 5 776 человек (за позапрошлую – 4 797 человек).



Выздоровели от коронавирусной болезни за прошедшую неделю 23 591 человек (за позапрошлую – 17 430 человек).



Кроме того, на прошлой неделе из-за осложнений вследствие COVID-19 умерли 161 человек (за позапрошлую неделю – 90).



Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 5 177 217 человек, среди них 375 103 детей, 146 263 медицинских работника. Также COVID-19 был зафиксирован у 455 662 вакцинированных.



Выздоровели 4 988 317 человек, умерли 109 206 украинцев, среди которых 84 ребенка и 1250 медицинских работников.