В Украине выявлено 655 новых COVID-случаев за сутки

По данным Минздрава, на утро 9 июля в Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19, летальных исходов - 12.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 31, медработников - 37.
За минувшие сутки:
госпитализировано - 396 человек;
выздоровели - 885 человек;
госпитализировано - 396 человек;
выздоровели - 885 человек;
летальных исходов - 12;
протестировано: методом ПЦР - 18 341 человека, методом ИФА - 7954 лица, экспресс-тестами - 15 312 человек.
протестировано: методом ПЦР - 18 341 человека, методом ИФА - 7954 лица, экспресс-тестами - 15 312 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 24 0246 человек;
выздоровели - 2 176 110 человек;
летальных исходов - 52 572;
проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.
заболело - 2 24 0246 человек;
выздоровели - 2 176 110 человек;
летальных исходов - 52 572;
проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 203
Винницкая область - 5
Волынская область - 11
Днепропетровская область - 22
Донецкая область - 46
Житомирская область - 11
Закарпатская область - 5
Запорожская область - 25
Ивано-Франковская область - 3
Киевская область - 42
Кировоградская область - 4
Луганская область - 17
Львовская область - 39
Николаевская область - 12
Одесская область - 62
Полтавская область - 17
Ровенская область - 8
Сумская область - 24
Тернопольская область - 3
Харьковская область - 30
Херсонская область - 14
Хмельницкая область - 19
Черкасская область - 23
Черновицкая область - 6
Черниговская область - 4
г. Киев - 203
Винницкая область - 5
Волынская область - 11
Днепропетровская область - 22
Донецкая область - 46
Житомирская область - 11
Закарпатская область - 5
Запорожская область - 25
Ивано-Франковская область - 3
Киевская область - 42
Кировоградская область - 4
Луганская область - 17
Львовская область - 39
Николаевская область - 12
Одесская область - 62
Полтавская область - 17
Ровенская область - 8
Сумская область - 24
Тернопольская область - 3
Харьковская область - 30
Херсонская область - 14
Хмельницкая область - 19
Черкасская область - 23
Черновицкая область - 6
Черниговская область - 4
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии