В Украине выявлено 655 новых COVID-случаев за сутки

09:35 09 июля Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 9 июля в Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19, летальных исходов - 12.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 31, медработников - 37.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 396 человек;

выздоровели - 885 человек;

летальных исходов - 12;

протестировано: методом ПЦР - 18 341 человека, методом ИФА - 7954 лица, экспресс-тестами - 15 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 24 0246 человек;

выздоровели - 2 176 110 человек;

летальных исходов - 52 572;

проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.