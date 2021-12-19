В Украине выявили 9 371 новый случай коронавируса

08:41 08 Декабрь Киев, Украина

Согласно опубликованной информации Минздравом Украины, на утро 8 декабря подтвержден 9371 ковид-случай. Зарегистрировано 450 смертей, 2998 человек госпитализированы, 26804 человек победили болезнь.

За все время пандемии:
  • заболело – 3519981
  • справились с болезнью – 3109423
  • смертельных случаев – 89436
За минувшие сутки 199765 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79270 человек, полностью иммунизированы – 120495 человек.