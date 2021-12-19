В Украине выявили 9 371 новый случай коронавируса

08:41 08 Декабрь Киев, Украина

Согласно опубликованной информации Минздравом Украины, на утро 8 декабря подтвержден 9371 ковид-случай. Зарегистрировано 450 смертей, 2998 человек госпитализированы, 26804 человек победили болезнь.



За все время пандемии:

заболело – 3519981

справились с болезнью – 3109423

смертельных случаев – 89436