В Украине выявили 12 376 новых случаев коронавируса

08:27 09 Декабрь Киев, Украина

Согласно данным Минздрава Украины, на утро 9 декабря подтверждено 12 376 ковид-случаев. Зарегистрировано 465 смертей, 2 449 человек попали в больницы, 24 547 человек справились с болезнью.

За все время пандемии:
  • заболело – 3 532 357
  • справились с болезнью – 3 109 423
  • смертельных случаев – 2 133 970
За минувшие сутки 178796 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69267 человек, полностью иммунизированы – 109529 человек.