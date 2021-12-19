В Украине выявили 12 376 новых случаев коронавируса

Согласно данным Минздрава Украины, на утро 9 декабря подтверждено 12 376 ковид-случаев. Зарегистрировано 465 смертей, 2 449 человек попали в больницы, 24 547 человек справились с болезнью.
За все время пандемии:
За все время пандемии:
- заболело – 3 532 357
- справились с болезнью – 3 109 423
- смертельных случаев – 2 133 970
За минувшие сутки 178796 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69267 человек, полностью иммунизированы – 109529 человек.
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