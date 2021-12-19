В Украине выявили 12 376 новых случаев коронавируса

08:27 09 Декабрь Киев, Украина

Согласно данным Минздрава Украины, на утро 9 декабря подтверждено 12 376 ковид-случаев. Зарегистрировано 465 смертей, 2 449 человек попали в больницы, 24 547 человек справились с болезнью.



За все время пандемии:

заболело – 3 532 357

справились с болезнью – 3 109 423

смертельных случаев – 2 133 970