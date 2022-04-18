В Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок

11:00 21 ноября Киев, Украина

Борьба за сознательность граждан в отношении соблюдения карантинных мер продолжается. Насколько успешным будет новый закон, направленный на защиту масочного режима, покажет время. А пока что украинцам нужно знать, что с субботы, 21 ноября, вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» был официально опубликован накануне, 19 ноября, а в субботу, 21 ноября, он вступил в силу.

Согласно закону, наказание предполагается в таких случаях: за отсутствие маски в общественном месте, а также за неправильное ношение маски (маска должна полностью закрывать нижнюю часть лица, рот и нос).

Штраф за первое нарушение составляет 170 гривен. За повторное нарушение гражданин заплатит 255 гривен.

Причем заплатить штраф нужно будет сразу на месте совершения правонарушения. Закон не предусматривает необходимость передачи протокола в суд перед наложением штрафа, как это было раньше. Оплатить штраф можно будет с помощью безналичных платежных устройств.

Штрафы за отсутствие маски могут налагать органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Закон требует носить маски в любых общественных местах, к которым относятся все заведения питания, спортивные заведения, общественный транспорт.

Обжаловать штраф можно в суде в течение 10 дней.