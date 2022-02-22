В Украине возобновился рост инфицированных COVID-19 - за сутки 24 440 новых случаев

08:19 22 Февраль Киев, Украина

Количество инфицированных за минувшие сутки резко увеличилось: медики диагностировали 24 440 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 2 455 ребенка и 665 медработников.



Об этом сообщает Минздрав Украины.



Также известно, что за сутки 21 февраля было госпитализировано 1 533 человека, умерли – 287, полностью вылечились – 33 238 человек.



Лидерами по суточной заболеваемости Лидерами по суточной заболеваемости коронавирусом стали Киев, а также Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Донецкая области.





