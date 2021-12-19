В Украине вновь высокий рост числа зараженных коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Украине по-прежнему остается опасной. Так, согласно информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, по состоянию на начало сегодняшнего дня, выявлен 1061 новых заболевших короновирусом в Украине. Всего же за время пандемии в стране медициной установлено 74219 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Обнаруженный за последние сутки 1061 случай инфицирования свидетельствует о недостаточном соблюдении санитарных норм, прежде всего населением.

Вследствие болезни в целом по стране умерло 1764 человека, из них 26 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни в стране уже 40 613 человек, за последние сутки - 737.

Напомним, накануне за сутки выздоровели 333 человека, при том, что число новых случаев составило 990. А днем ранее сообщалось о 1112 новых случаев коронавируса в Украине.