В Украине вакцинировано рекордное количество человек - 10 959

15:21 19 Март Киев, Украина

За минувшие сутки украинскими мобильными бригадами вакцинированы почти 11 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 19 марта.



Так, вчера в стране сделали 10 959 прививок от коронавируса (все первая доза). Это на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.



Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве – 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484 прививок.



С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.