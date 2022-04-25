В Украине в воскресенье сократились темпы COVID-вакцинации

14:35 26 июля Киев, Украина

За сутки 25 июля 2021 года только 49 057 украинцев получили прививку от COVID, в то время как днем ранее от коронавируса были вакцинированы 71 571 человек.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 июля 2021 года. Одну дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы – 9 907 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 165 мобильных бригад, 298 пунктов вакцинации и 329 центров вакцинации.



Всего с начала вакцинальной кампании привиты 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу – 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 812 500 вакцинаций.



