В Украине увеличилось количество смертей от COVID

08:56 13 августа Киев, Украина

По сообщению Министерства здравоохранения, в Украине за сутки было выявлено 1 263 случая заражения коронавирусом. При этом были инфицированы 73 ребенка и 52 медицинских работника.

Отмечается, что выросло количество летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне число COVID-смертей составляло 24, то сегодня сообщается о 44 летальных случаях. Всего же вирус забрал жизни 53 217 украинцев.

Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, болезнь победили 1 007 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР – 22 318 человек, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 263 864 человек; выздоровели – 2 195 798 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 627 179.

Как сообщалось ранее, на Винничине первые смерти от штамма Дельта. Из 25 инфицированных новым штаммом коронавируса умерли два мужчины и одна женщина, все преклонного возраста.