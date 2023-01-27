В Украине увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей

14:38 27 января Киев, Украина

В Украине начали фиксировать больше случаев детских заболеваний коронавирусом, заявил главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, увеличение заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться до конца февраля, и это сезонное явление. Всего за последнюю в неделю Украине зафиксировали 3,1 тыс. новых случаев COVID-19, 267 из них – у детей. Умерло 42 человека, 80% старше 60 лет.

Кузин также напомнил, что 23 января в Сумской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен".
"Инфицирование произошло в пределах Украины, за границу больной не уезжал. Человек полностью выздоровел, течение было средней тяжести. Специальных симптомов этот штамм не имеет. Но повышенная тенденция к скорости передачи, также больше происходит от иммунного ответа", — сказал он.
Кузин также отметил, что в Украине начали фиксировать больше случаев детских заболеваний и призвал вакцинировать детей, прежде всего тех, у которых другие тяжелые заболевания, которые могут осложнить течение коронавируса.
"Сейчас в Украине используют три типа вакцин плюс детский Пфайзер, которым можно вакцинировать детей в возрасте от 5 лет. Особенность детской вакцины в том, что она содержит всего 10 микрограмм РНК. Эта вакцина доставлена нам как гуманитарная помощь в количестве 125 тыс. доз", – сказал главный санврач страны.
Он отметил, что между вакциной от коронавируса и другими плановыми прививками должен быть перерыв две недели. Это касается всех вакцинаций, кроме прививки от гриппа.
"Алгоритм записи на вакцинацию такой же как и для взрослых. Только обязательно спросите у врача при записи есть ли в конкретном пункте детская вакцина. Вакцины и инсулин относятся к термолабильным препаратам. Инсулин сейчас хранится в аптечных сетях, где есть генераторы или другие источники электроэнергии", - сказал Кузин.
По его словам, для вакцин разработан алгоритм, согласно которому на каждую точку вакцинации развозится меньше вакцины, чтобы минимизировать риск хранения в неправильных условиях.
"В каждом пункте есть ответственное лицо за соблюдение холодовой цепи. Также на точках вакцинации есть специальные холодовые аппараты, их в случае обесточивания можно подключить к альтернативным источникам энергии. Многие пункты работают на базе крупных медучреждений, где не выключают свет. Если температурный режим был нарушен, партию утилизируют "- отметил главный санврач страны.