В Украине увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей

В Украине начали фиксировать больше случаев детских заболеваний коронавирусом, заявил главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин.
По его словам, увеличение заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться до конца февраля, и это сезонное явление. Всего за последнюю в неделю Украине зафиксировали 3,1 тыс. новых случаев COVID-19, 267 из них – у детей. Умерло 42 человека, 80% старше 60 лет.
Кузин также напомнил, что 23 января в Сумской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен".
По его словам, увеличение заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться до конца февраля, и это сезонное явление. Всего за последнюю в неделю Украине зафиксировали 3,1 тыс. новых случаев COVID-19, 267 из них – у детей. Умерло 42 человека, 80% старше 60 лет.
Кузин также напомнил, что 23 января в Сумской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен".
Кузин также отметил, что в Украине начали фиксировать больше случаев детских заболеваний и призвал вакцинировать детей, прежде всего тех, у которых другие тяжелые заболевания, которые могут осложнить течение коронавируса.
Он отметил, что между вакциной от коронавируса и другими плановыми прививками должен быть перерыв две недели. Это касается всех вакцинаций, кроме прививки от гриппа.
По его словам, для вакцин разработан алгоритм, согласно которому на каждую точку вакцинации развозится меньше вакцины, чтобы минимизировать риск хранения в неправильных условиях.
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