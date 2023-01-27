В Украине увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей

14:38 27 января Киев, Украина

"Инфицирование произошло в пределах Украины, за границу больной не уезжал. Человек полностью выздоровел, течение было средней тяжести. Специальных симптомов этот штамм не имеет. Но повышенная тенденция к скорости передачи, также больше происходит от иммунного ответа", — сказал он.

Кузин также отметил, что в Украине начали фиксировать больше случаев детских заболеваний и призвал вакцинировать детей, прежде всего тех, у которых другие тяжелые заболевания, которые могут осложнить течение коронавируса.

"Сейчас в Украине используют три типа вакцин плюс детский Пфайзер, которым можно вакцинировать детей в возрасте от 5 лет. Особенность детской вакцины в том, что она содержит всего 10 микрограмм РНК. Эта вакцина доставлена нам как гуманитарная помощь в количестве 125 тыс. доз", – сказал главный санврач страны.

Он отметил, что между вакциной от коронавируса и другими плановыми прививками должен быть перерыв две недели. Это касается всех вакцинаций, кроме прививки от гриппа.

"Алгоритм записи на вакцинацию такой же как и для взрослых. Только обязательно спросите у врача при записи есть ли в конкретном пункте детская вакцина. Вакцины и инсулин относятся к термолабильным препаратам. Инсулин сейчас хранится в аптечных сетях, где есть генераторы или другие источники электроэнергии", - сказал Кузин.

По его словам, для вакцин разработан алгоритм, согласно которому на каждую точку вакцинации развозится меньше вакцины, чтобы минимизировать риск хранения в неправильных условиях.