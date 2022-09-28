В Украине установлен очередной антирекорд инфицированных коронавирусом – 27 377 человек

Максимальное количество инфицированных коронавирусом за сутки 3 ноября зафиксировали в столице, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За минувшие сутки в Украине установлен очередной антирекорд по количеству инфицированных – 27 377 человек. Среди них 784 ребенка, что почти вдвое меньше предыдущих показателей, и 426 работников здравоохранения.
За минувшие сутки⤵️
▪️госпитализировано – 5 472 человека;
▪️умерло – 699;
▪️вылечилось – 12 464 особи;
С начала пандемии⤵️
🔺заболело – 3 006 463 человека;
🔺вылечилось – 2 479 138;
🔺умерло – 70 146;
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