В Украине установлен очередной антирекорд инфицированных коронавирусом – 27 377 человек

08:35 04 ноября Киев, Украина

Максимальное количество инфицированных коронавирусом за сутки 3 ноября зафиксировали в столице, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.



Об этом свидетельствуют данные Об этом свидетельствуют данные Минздрава



За минувшие сутки в Украине установлен очередной антирекорд по количеству инфицированных – 27 377 человек. Среди них 784 ребенка, что почти вдвое меньше предыдущих показателей, и 426 работников здравоохранения.



За минувшие сутки⤵️



▪️госпитализировано – 5 472 человека;

▪️умерло – 699;

▪️вылечилось – 12 464 особи;



С начала пандемии⤵️



🔺заболело – 3 006 463 человека;

🔺вылечилось – 2 479 138;

🔺умерло – 70 146;