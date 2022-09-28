В Украине установлен очередной антирекорд инфицированных коронавирусом – 27 377 человек

08:35 04 ноября Киев, Украина

Максимальное количество инфицированных коронавирусом за сутки 3 ноября зафиксировали в столице, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За минувшие сутки в Украине установлен очередной антирекорд по количеству инфицированных – 27 377 человек. Среди них 784 ребенка, что почти вдвое меньше предыдущих показателей, и 426 работников здравоохранения.

За минувшие сутки⤵️

▪️госпитализировано – 5 472 человека;
▪️умерло – 699;
▪️вылечилось – 12 464 особи;

С начала пандемии⤵️

🔺заболело – 3 006 463 человека;
🔺вылечилось – 2 479 138;
🔺умерло – 70 146;
 
Фото: Коронавирус в Украине 4 ноября