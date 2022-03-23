В Украине установили новый рекорд привитых от COVID за сутки

По информации Минздрава, за минувшие сутки привито от коронавируса рекордное количество украинцев - 96 180 человек.
Одну дозу вакцины получили 40 970 человек полностью иммунизированы - 55 210 человек. В этом были задействованы 656 мобильных бригад, 1200 пунктов прививки, 24 центра вакцинации.
По состоянию на 24 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.
С начала прививочной кампании было привито 1 834 971 человека. Одну дозу получили 1 834 969 человек, а обе дозы препарата - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сумме было сделано 2 325 345 прививок.
По состоянию на 24 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.
С начала прививочной кампании было привито 1 834 971 человека. Одну дозу получили 1 834 969 человек, а обе дозы препарата - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сумме было сделано 2 325 345 прививок.
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