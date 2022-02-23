В Украине упростили правила въезда для возвращающихся из-за границы, сообщает Минздрав, ссылаясь на постановление Кабмина.
Теперь невакцинированным украинцам не нужен «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении. Также им не нужно устанавливать приложение «Дома» и проходить самоизоляцию.
Это касается и украинцев, которые прибывают из стран Южной Африки и находились там более 7 дней.
Ранее невакцинированные украинцы, не установившие приложение «Дома», должны были самоизолироваться на две недели.
Теперь невакцинированным украинцам не нужен «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении. Также им не нужно устанавливать приложение «Дома» и проходить самоизоляцию.
Это касается и украинцев, которые прибывают из стран Южной Африки и находились там более 7 дней.
Ранее невакцинированные украинцы, не установившие приложение «Дома», должны были самоизолироваться на две недели.
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