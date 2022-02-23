В Украине упростили правила въезда для возвращающихся из-за границы

19:42 23 Февраль Киев, Украина

В Украине упростили правила въезда для возвращающихся из-за границы, сообщает Минздрав, ссылаясь на постановление Кабмина.

Теперь невакцинированным украинцам не нужен «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении. Также им не нужно устанавливать приложение «Дома» и проходить самоизоляцию.

Это касается и украинцев, которые прибывают из стран Южной Африки и находились там более 7 дней.

Ранее невакцинированные украинцы, не установившие приложение «Дома», должны были самоизолироваться на две недели.