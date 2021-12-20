В Украине улучшились показатели динамики роста COVID-19

По состоянию на понедельник, 27 июля, ситуация с заболеваемостью коронавирусом, улучшилась. По данным МОЗ, за сутки выявлено 807 новых случаев заболевания, что на 113 меньше по сравнению со вчерашним днем.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины
Ситуация по областям:
- Винницкая область - 2589 случаев;
- Волынская область - 3616 случаев;
- Днепропетровская область - 1330 случаев;
- Донецкая область - 850 случаев;
- Житомирская область - 1723 случая;
- Закарпатская область - 4874 случая;
- Запорожская область - 750 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4121 случай;
- Кировоградская область - 695 случаев;
- г. Киев - 7690 случаев;
- Киевская область - 3548 случаев;
- Львовская область - 8952 случая;
- Луганская область - 120 случаев;
- Николаевская область - 559 случаев;
- Одесская область - 2960 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ровенская область - 5701 случай;
- Сумская область - 445 случаев;
- Тернопольская область - 2773 случая;
- Харьковская область - 3431 случай;
- Херсонская область - 220 случаев;
- Хмельницкая область - 1059 случаев;
- Черновицкая область - 5634 случая;
- Черкасская область - 902 случая;
- Черниговская область - 720 случаев.
Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Принимается методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемситуации.
По состоянию на 27 июля в мире насчитывается 16 421 465 инфицированных коронавирусом. Число жертв достигло отметки более 650 тысяч, еще более 10 миллионов человек победили вирус.
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