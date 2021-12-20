В Украине улучшились показатели динамики роста COVID-19

16:37 27 Июль Киев, Украина

По состоянию на понедельник, 27 июля, ситуация с заболеваемостью коронавирусом , улучшилась. По данным МОЗ, за сутки выявлено 807 новых случаев заболевания, что на 113 меньше по сравнению со вчерашним днем.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

"27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 , из них 1616 летальных, 36 122 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.", - говорится в сообщении.

Ситуация по областям:

Винницкая область - 2589 случаев;

Волынская область - 3616 случаев;

Днепропетровская область - 1330 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1723 случая;

Закарпатская область - 4874 случая;

Запорожская область - 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 4121 случай;

Кировоградская область - 695 случаев;

г. Киев - 7690 случаев;

Киевская область - 3548 случаев;

Львовская область - 8952 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 559 случаев;

Одесская область - 2960 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5701 случай;

Сумская область - 445 случаев;

Тернопольская область - 2773 случая;

Харьковская область - 3431 случай;

Херсонская область - 220 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5634 случая;

Черкасская область - 902 случая;

Черниговская область - 720 случаев.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Принимается методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемситуации.



По состоянию на 27 июля в мире насчитывается 16 421 465 инфицированных коронавирусом. Число жертв достигло отметки более 650 тысяч, еще более 10 миллионов человек победили вирус.