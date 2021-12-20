В Украине улучшились показатели динамики роста COVID-19

16:37 27 Июль Киев, Украина

По состоянию на понедельник, 27 июля, ситуация с заболеваемостью коронавирусом, улучшилась. По данным МОЗ, за сутки выявлено 807 новых случаев заболевания, что на 113 меньше по сравнению со вчерашним днем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины
"27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1616 летальных, 36 122 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.", - говорится в сообщении.
Ситуация по областям:
  • Винницкая область - 2589 случаев;
  • Волынская область - 3616 случаев;
  • Днепропетровская область - 1330 случаев;
  • Донецкая область - 850 случаев;
  • Житомирская область - 1723 случая;
  • Закарпатская область - 4874 случая;
  • Запорожская область - 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4121 случай;
  • Кировоградская область - 695 случаев;
  • г. Киев - 7690 случаев;
  • Киевская область - 3548 случаев;
  • Львовская область - 8952 случая;
  • Луганская область - 120 случаев;
  • Николаевская область - 559 случаев;
  • Одесская область - 2960 случаев;
  • Полтавская область - 394 случая;
  • Ровенская область - 5701 случай;
  • Сумская область - 445 случаев;
  • Тернопольская область - 2773 случая;
  • Харьковская область - 3431 случай;
  • Херсонская область - 220 случаев;
  • Хмельницкая область - 1059 случаев;
  • Черновицкая область - 5634 случая;
  • Черкасская область - 902 случая;
  • Черниговская область - 720 случаев.
Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. Принимается методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемситуации.

По состоянию на 27 июля в мире насчитывается 16 421 465 инфицированных коронавирусом. Число жертв достигло отметки более 650 тысяч, еще более 10 миллионов человек победили вирус.