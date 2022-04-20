В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом: за сутки зафиксировали 655 новых случаев

09:24 21 июля Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 21 июля в Украине зарегистрировано  655 новых случаев COVID -19, что немного превышает вчерашний показатель.
 
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 37, медработников - 18.

Также за минувшие сутки:
  • госпитализировано - 508 человек;
  • летальных исходов - 13;
  • выздоровели - 577 человек;
  • протестировано: методом ПЦР - 18 151 человека, методом ИФА - 9082 человек, экспресс-тестами - 16 270 человек.
За все время пандемии в Украине:
  • заболело - 2 245 930 человек;
  • выздоровели - 2 182 502 лица;
  • летальных исходов - 52 769;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
  • Киев - 232
  • Винницкая обл - 12
  • Волынская обл - 6
  • Днепропетровская обл - 27
  • Донецкая обл - 39
  • Житомирская обл - 10
  • Закарпатская обл - 10
  • Запорожская обл - 31
  • Ивано-Франковская обл - 8
  • Киевская обл - 13
  • Кировоградская обл - 4
  • Луганская обл - 28
  • Львовская обл - 24
  • Николаевская обл - 14
  • Одесская обл - 59
  • Полтавская обл - 10
  • Ровенская обл - 4
  • Сумская обл - 17
  • Тернопольская обл - 9
  • Харьковская обл - 41
  • Херсонская обл - 26
  • Хмельницкая обл - 14
  • Черкасская обл - 12
  • Черновицкая обл - 4
  • Черниговская обл - 1