В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом: за сутки зафиксировали 655 новых случаев

По данным Минздрава, на утро 21 июля в Украине зарегистрировано 655 новых случаев COVID -19, что немного превышает вчерашний показатель.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 37, медработников - 18.
Также за минувшие сутки:
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 508 человек;
- летальных исходов - 13;
- выздоровели - 577 человек;
- протестировано: методом ПЦР - 18 151 человека, методом ИФА - 9082 человек, экспресс-тестами - 16 270 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 245 930 человек;
- выздоровели - 2 182 502 лица;
- летальных исходов - 52 769;
- проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев - 232
- Винницкая обл - 12
- Волынская обл - 6
- Днепропетровская обл - 27
- Донецкая обл - 39
- Житомирская обл - 10
- Закарпатская обл - 10
- Запорожская обл - 31
- Ивано-Франковская обл - 8
- Киевская обл - 13
- Кировоградская обл - 4
- Луганская обл - 28
- Львовская обл - 24
- Николаевская обл - 14
- Одесская обл - 59
- Полтавская обл - 10
- Ровенская обл - 4
- Сумская обл - 17
- Тернопольская обл - 9
- Харьковская обл - 41
- Херсонская обл - 26
- Хмельницкая обл - 14
- Черкасская обл - 12
- Черновицкая обл - 4
- Черниговская обл - 1
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