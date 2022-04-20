В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом: за сутки зафиксировали 655 новых случаев

09:24 21 июля Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 21 июля в Украине зарегистрировано 655 новых случаев COVID -19, что немного превышает вчерашний показатель.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 37, медработников - 18.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 508 человек;

летальных исходов - 13;

выздоровели - 577 человек;

протестировано: методом ПЦР - 18 151 человека, методом ИФА - 9082 человек, экспресс-тестами - 16 270 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 245 930 человек;

выздоровели - 2 182 502 лица;

летальных исходов - 52 769;

проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины: