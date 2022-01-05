В Украине удвоилось количество инфицированных коронавирусом - 4 571 человек

С приходом рабочих будней в Украине количество инфицированных коронавирусом выросло более чем в два раза. За минувшие сутки вирус диагностировали у 4 571 человека. Среди них 210 детей и 112 медработников.

Также в Минздраве сообщили о 273 летальных случаях, 8 439 выздоровлении и о 1 366 госпитализированных украинцах.

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом стали Киев, а также Киевская, Полтавская, Львовская и Одесская области.