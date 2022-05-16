В Украине суточный прирост - менее 6,5 тысячи

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, на утро 14 декабря зафиксировано 6 451 новых случаев COVID-19, это минимальный показатель с начала декабря.
В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.
Также за минувшие сутки, по его словам:
🔵госпитализированы - 1895 человек;
🔵летальных исходов - 93;
🔵выздоровели - 5154 человека;
🔵осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089).
За все время пандемии в Украине:
🔴заболело - 900 666 человек;
🔴выздоровели - 506 718 человек;
🔴летальных исходов - 15 247;
🔴проведения ПЦР-тестов - 5 052 686.
🔴заболело - 900 666 человек;
🔴выздоровели - 506 718 человек;
🔴летальных исходов - 15 247;
🔴проведения ПЦР-тестов - 5 052 686.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 91743 случаи;
📍Винницкая область - 19 866 случаев;
📍Волынская область - 28 246 случаев;
📍Днепропетровская область - 49 535 случаев;
📍Донецкая область - 29 660 случаев;
📍Житомирская область - 34 491 случай;
📍Закарпатская область - 26 153 случая;
📍Запорожская область - 42 435 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
📍Киевская область - 49044 случаи;
📍Кировоградская область - 7225 случаев;
📍Луганская область - 7929 случаев;
📍Львовская область - 53 844 случая;
📍Николаевская область - 24 099 случаев;
📍Одесская область - 58283 случаи;
📍Полтавская область - 29 450 случаев;
📍Ровенская область - 36 262 случая;
📍Сумская область - 35 968 случаев;
📍Тернопольская область - 31 283 случая;
📍Харьковская область - 62 428 случаев;
📍Херсонская область - 14 207 случаев;
📍Хмельницкая область - 34 840 случаев;
📍Черкасская область - 31 607 случаев;
📍Черновицкая область - 36 889 случаев;
📍Черниговская область - 24 411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 72 221 634 человека, из них выздоровели 47 218 235. Количество умерших возросло до 1 612 014.
Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 72 221 634 человека, из них выздоровели 47 218 235. Количество умерших возросло до 1 612 014.
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