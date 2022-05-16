В Украине суточный прирост - менее 6,5 тысячи

08:54 14 декабря Киев, Украина

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, на утро 14 декабря зафиксировано 6 451 новых случаев COVID-19 , это минимальный показатель с начала декабря.



В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.



Также за минувшие сутки, по его словам:



🔵госпитализированы - 1895 человек;

🔵летальных исходов - 93;

🔵выздоровели - 5154 человека;

🔵осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089).

За все время пандемии в Украине:



🔴заболело - 900 666 человек;

🔴выздоровели - 506 718 человек;

🔴летальных исходов - 15 247;

🔴проведения ПЦР-тестов - 5 052 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 91743 случаи;

📍Винницкая область - 19 866 случаев;

📍Волынская область - 28 246 случаев;

📍Днепропетровская область - 49 535 случаев;

📍Донецкая область - 29 660 случаев;

📍Житомирская область - 34 491 случай;

📍Закарпатская область - 26 153 случая;

📍Запорожская область - 42 435 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;

📍Киевская область - 49044 случаи;

📍Кировоградская область - 7225 случаев;

📍Луганская область - 7929 случаев;

📍Львовская область - 53 844 случая;

📍Николаевская область - 24 099 случаев;

📍Одесская область - 58283 случаи;

📍Полтавская область - 29 450 случаев;

📍Ровенская область - 36 262 случая;

📍Сумская область - 35 968 случаев;

📍Тернопольская область - 31 283 случая;

📍Харьковская область - 62 428 случаев;

📍Херсонская область - 14 207 случаев;

📍Хмельницкая область - 34 840 случаев;

📍Черкасская область - 31 607 случаев;

📍Черновицкая область - 36 889 случаев;

📍Черниговская область - 24 411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 72 221 634 человека, из них выздоровели 47 218 235. Количество умерших возросло до 1 612 014.