В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом

В последнее время в Украине наблюдается стремительное увеличение числа пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19.
По сводке Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки было медицински подтверждено 2 836 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Таким образом, заболеваемость коронавирусом побила третий антирекорд за неделю. Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных людей с начала пандемии достигло 133 787.
Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).
При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас на лечении от коронавируса находятся 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.
Накануне эксперт назвал реальное число украинцев, заболевших COVID-19. Оно оказалось намного выше официальной статистики.
Ранее в Украине расширили красную зону карантина. Новые зоны карантина начнут действовать с 7 сентября и в течение следующих двух недель.
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