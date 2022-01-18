В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом

09:52 05 Сентябрь Киев, Украина

В последнее время в Украине наблюдается стремительное увеличение числа пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19

По сводке Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки было медицински подтверждено  2 836 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19.  Таким образом, заболеваемость коронавирусом побила третий антирекорд за неделю. Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных.  Общее количество инфицированных людей с начала пандемии достигло 133 787.

Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.

фото: многие больницы переполнены больными коронавирусом

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).

При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас на лечении от коронавируса находятся 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл. - 4324 (+55)

Волынская обл. - 5791 (+68)

Днепропетровская обл. - 2625 (+55)

Донецкая обл. - 1591 (15)

Житомирская обл. - 3622 (+72)

Закарпатская обл. - 7988 (100)

Запорожская обл - 1848 (+80)

Ивано-Франковская обл. - 10011 (+166)

Кировоградская обл. - 846 (+5)

Киев - 14792 (+315)

Киевская обл. - 6105 (+88)

Львовская обл. - 15507 (+195)

Луганская обл. - 415 (22)

Николаевская обл. - 1504 (+58)

Одесская обл. - 8260 (+222)

Полтавская обл. - 916 (+30)

Ровенская обл. - 9634 (+99)

Сумская обл. - 1769 (+89)

Тернопольская обл. - 7067 (+226)

Харьковская обл. - 10692 (+380)

Херсонская обл. - 464 (+20)

Хмельницкая обл. - 2979 (+131)

Черновицкая обл. - 10958 (+172)

Черкасская обл. - 1849 (+93)

Черниговская обл. - 2230 (+80).

Накануне эксперт назвал реальное число украинцев, заболевших COVID-19. Оно оказалось намного выше официальной статистики.

Ранее в Украине расширили красную зону карантина. Новые зоны карантина начнут действовать с 7 сентября и в течение следующих двух недель.