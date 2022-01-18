В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом

В последнее время в Украине наблюдается стремительное увеличение числа пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19.

По сводке Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки было медицински подтверждено 2 836 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Таким образом, заболеваемость коронавирусом побила третий антирекорд за неделю. Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных людей с начала пандемии достигло 133 787.

Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).

При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас на лечении от коронавируса находятся 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины: Винницкая обл. - 4324 (+55) Волынская обл. - 5791 (+68) Днепропетровская обл. - 2625 (+55) Донецкая обл. - 1591 (15) Житомирская обл. - 3622 (+72) Закарпатская обл. - 7988 (100) Запорожская обл - 1848 (+80) Ивано-Франковская обл. - 10011 (+166) Кировоградская обл. - 846 (+5) Киев - 14792 (+315) Киевская обл. - 6105 (+88) Львовская обл. - 15507 (+195) Луганская обл. - 415 (22) Николаевская обл. - 1504 (+58) Одесская обл. - 8260 (+222) Полтавская обл. - 916 (+30) Ровенская обл. - 9634 (+99) Сумская обл. - 1769 (+89) Тернопольская обл. - 7067 (+226) Харьковская обл. - 10692 (+380) Херсонская обл. - 464 (+20) Хмельницкая обл. - 2979 (+131) Черновицкая обл. - 10958 (+172) Черкасская обл. - 1849 (+93) Черниговская обл. - 2230 (+80).

Накануне эксперт назвал реальное число украинцев, заболевших COVID-19. Оно оказалось намного выше официальной статистики.

Ранее в Украине расширили красную зону карантина. Новые зоны карантина начнут действовать с 7 сентября и в течение следующих двух недель.