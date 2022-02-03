В Украине спад заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Украине произошел спад числа зафиксированных случаев коронавируса. Министерство здравоохранения Украины сообщило о 2966 заболевших COVID-19 по состоянию на 20 сентября.

Сегодняшний показатель заболеваемости немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о 3 240 инфицированных. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 175 678.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (424), Киеве (343), Тернопольской области (231) и Одесской области (217).

Также сообщается о 41 жертве коронавируса. Всего за время пандемии скончались 3 557 украинцев.

При этом за сутки выздоровели 758 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 77 512.

Сейчас коронавирусом болеют 94 609 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 2 167.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 5268 (+68)

Волынская обл - 6856 (+73)

Днепропетровская обл - 3982 (+104)

Донецкая обл - 2430 (+59)

Житомирская обл - 4988 (+57)

Закарпатская обл - 9154 (+44)

Запорожская обл - 2879 (50)

Ивано-Франковская обл - 12382 (+170)

Кировоградская обл - 985 (+12)

Киев - 19483 (+343)

Киевская обл - 7744 (+133)

Львовская обл - 18317 (+188)

Луганская обл - 754 (19)

Николаевская обл - 2469 (+95)

Одесская обл - 11422 (+217)

Полтавская обл - 1499 (+38)

Ровенская обл - 11124 (+109)

Сумская обл - 3023 (+107)

Тернопольская обл - 11247 (+231)

Харьковская обл - 14888 (+424)

Херсонская обл - 813 (+23)

Хмельницкая обл - 4631 (+150)

Черновицкая обл - 13042 (125)

Черкасская обл - 3035 (+52)

Черниговская обл - 3263 (+75)

Напомним, Минздрав прогнозирует дальнейший ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в Украине.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснил прирост больных COVID-19 выборами в стране.