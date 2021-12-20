В Украине спад заболеваемости коронавирусом - 8 999 новых случаев за минувшие сутки

В Украине за минувшие сутки наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Минздрав сообщил о 8 999 новых случаев, что почти на 700 меньше, чем за сутки 15 декабря.

Среди инфицированных вирусом 779 детей и 98 медработников.

Также известно о 328 летальных исходах и 21 650 выздоровевших. Госпитализировано было за минувшие сутки 2 028 человек.

Максимальное количество инфицированных зафиксировано в столице, а также в Волынской, Донецкой и Запорожской областях.