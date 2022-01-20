В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов

17:49 19 Январь Киев, Украина

Украинские парламентарии сократили срок действие международного и внутреннего COVID-сертификатов, генерируемого в системе «Дия». Теперь сертификат будет Срок действия сертификата сократили почти на 100 дней - теперь он будет действителен на протяжении 270 дней.



Такое решение приняло правительство на очередном заседании.



Также члены правительства решили определить порядок формирования, использования ковидных сертификатов на основании третьей дозы вакцины (бустерной). Кроме того, утвердили образцы COVID-сертификатов, где речь идет о прививках третьей дозой.



Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко на правительственном заседании отметил, что после получения бустерной дозы срок действия документа о вакцинации от коронавирусной болезни будет продлен на 270 дней.

До этого срок действия ковидных сертификатов составлял ровно один год.