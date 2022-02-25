В Украине сохраняются невысокие темпы вакцинации

За минувшие сутки от коронавируса было привито 16 293 человека, из них одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы - 9 410 человек.
Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.
Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.
Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) области.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.
Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.
Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.
Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) области.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.
По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 711
- Винницкая область - 381
- Волынская область - 127
- Днепропетровская область - 388
- Донецкая область - 454
- Житомирская область - 19
- Закарпатская область - 138
- Запорожская область - 442
- Ивано-Франковская область - 249
- Киевская область - 439
- Кировоградская область - 63
- Луганская область - 221
- Львовская область - 280
- Николаевская область - 935
- Одесская область - 484
- Полтавская область - 380
- Ровенская область - 128
- Сумская область - 1
- Тернопольская область - 68
- Харьковская область - 499
- Херсонская область - 59
- Хмельницкая область - 121
- Черкасская область - 118
- Черновицкая область - 49
- Черниговская область - 129.
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