В Украине сохраняются невысокие темпы вакцинации

10:14 28 Май Киев, Украина

За минувшие сутки от коронавируса было привито 16 293 человека, из них одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы - 9 410 человек.

Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.

Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.

Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) области.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.

По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
  • Киев - 711
  • Винницкая область - 381
  • Волынская область - 127
  • Днепропетровская область - 388
  • Донецкая область - 454
  • Житомирская область - 19
  • Закарпатская область - 138
  • Запорожская область - 442
  • Ивано-Франковская область - 249
  • Киевская область - 439
  • Кировоградская область - 63
  • Луганская область - 221
  • Львовская область - 280
  • Николаевская область - 935
  • Одесская область - 484
  • Полтавская область - 380
  • Ровенская область - 128
  • Сумская область - 1
  • Тернопольская область - 68
  • Харьковская область - 499
  • Херсонская область - 59
  • Хмельницкая область - 121
  • Черкасская область - 118
  • Черновицкая область - 49
  • Черниговская область - 129.