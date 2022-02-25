В Украине сохраняются невысокие темпы вакцинации

10:14 28 Май Киев, Украина

За минувшие сутки от коронавируса было привито 16 293 человека, из них одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы - 9 410 человек.



Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.



Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.



Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) области.



Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.





По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):