В Украине снова постпраздничное "падение" инфицирования COVID-19

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом стали Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Киевская, Харьковская области. Всего в стране за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 10 мая.
"В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев – 193; выздоровело – 9 002 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.
Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 101;
Винницкая область - 38;
Волынская область - 95;
Днепропетровская область - 449;
Донецкая область - 243;
Житомирская область - 132;
Закарпатская область - 32;
Запорожская область - 74;
Ивано-Франковская область - 50;
Киевская область - 184;
Кировоградская область - 72;
Луганская область - 31;
Львовская область - 217;
Николаевская область - 156;
Одесская область - 83;
Полтавская область - 130;
Ровенская область - 67;
Сумская область - 54;
Тернопольская область - 108;
Харьковская область - 175;
Херсонская область - 90;
Хмельницкая область - 15;
Черкасская область - 126;
Черновицкая область - 58;
Черниговская область - 37.
"В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев – 193; выздоровело – 9 002 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.
Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 101;
Винницкая область - 38;
Волынская область - 95;
Днепропетровская область - 449;
Донецкая область - 243;
Житомирская область - 132;
Закарпатская область - 32;
Запорожская область - 74;
Ивано-Франковская область - 50;
Киевская область - 184;
Кировоградская область - 72;
Луганская область - 31;
Львовская область - 217;
Николаевская область - 156;
Одесская область - 83;
Полтавская область - 130;
Ровенская область - 67;
Сумская область - 54;
Тернопольская область - 108;
Харьковская область - 175;
Херсонская область - 90;
Хмельницкая область - 15;
Черкасская область - 126;
Черновицкая область - 58;
Черниговская область - 37.
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