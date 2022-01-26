В Украине снова постпраздничное "падение" инфицирования COVID-19

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 10 мая.За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.Киев - 101;Винницкая область - 38;Волынская область - 95;Днепропетровская область - 449;Донецкая область - 243;Житомирская область - 132;Закарпатская область - 32;Запорожская область - 74;Ивано-Франковская область - 50;Киевская область - 184;Кировоградская область - 72;Луганская область - 31;Львовская область - 217;Николаевская область - 156;Одесская область - 83;Полтавская область - 130;Ровенская область - 67;Сумская область - 54;Тернопольская область - 108;Харьковская область - 175;Херсонская область - 90;Хмельницкая область - 15;Черкасская область - 126;Черновицкая область - 58;Черниговская область - 37.