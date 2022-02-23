В Украине снизился прирост COVID-19: данные на 28 мая

По данным МОЗ, на утро 28 мая в Украине зарегистрировано 3 306 новых случаев COVID-19, выздоровели - 13 298 человек.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 1402 человека;
🔹летальных случаев - 156;
🔹выздоровели - 13 298 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 1402 человека;
🔹летальных случаев - 156;
🔹выздоровели - 13 298 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 196 673 лица;
🔸выздоровели - 2 020 216 человек;
🔸летальных исходов - 50 232;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.
🔸заболело - 2 196 673 лица;
🔸выздоровели - 2 020 216 человек;
🔸летальных исходов - 50 232;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.
Среди заболевших за минувшие сутки - 169 детей и 77 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
- Киев - 384
- Винницкая область - 63
- Волынская область - 104
- Днепропетровская область - 280
- Донецкая область - 228
- Житомирская область - 74
- Закарпатская область - 38
- Запорожская область - 195
- Ивано-Франковская область - 51
- Киевская область - 221
- Кировоградская область - 47
- Луганская область - 46
- Львовская область - 251
- Николаевская область - 154
- Одесская область - 114
- Полтавская область - 78
- Ровенская область - 177
- Сумская область - 98
- Тернопольская область - 77
- Харьковская область - 191
- Херсонская область - 69
- Хмельницкая область - 106
- Черкасская область - 135
- Черновицкая область - 68
- Черниговская область - 57
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