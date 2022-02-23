В Украине снизился прирост COVID-19: данные на 28 мая

09:40 28 Май Киев, Украина

По данным МОЗ, на утро 28 мая в Украине зарегистрировано  3 306 новых случаев COVID-19, выздоровели - 13 298 человек.

Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 1402 человека;
🔹летальных случаев - 156;
🔹выздоровели - 13 298 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.
 
За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 196 673 лица;
🔸выздоровели - 2 020 216 человек;
🔸летальных исходов - 50 232;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.

Среди заболевших за минувшие сутки - 169 детей и 77 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
  • Киев - 384
  • Винницкая область - 63
  • Волынская область - 104
  • Днепропетровская область - 280
  • Донецкая область - 228
  • Житомирская область - 74
  • Закарпатская область - 38
  • Запорожская область - 195
  • Ивано-Франковская область - 51
  • Киевская область - 221
  • Кировоградская область - 47
  • Луганская область - 46
  • Львовская область - 251
  • Николаевская область - 154
  • Одесская область - 114
  • Полтавская область - 78
  • Ровенская область - 177
  • Сумская область - 98
  • Тернопольская область - 77
  • Харьковская область - 191
  • Херсонская область - 69
  • Хмельницкая область - 106
  • Черкасская область - 135
  • Черновицкая область - 68
  • Черниговская область - 57