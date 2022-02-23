В Украине снизился прирост COVID-19: данные на 28 мая

09:40 28 Май Киев, Украина





Также за минувшие сутки:



🔹госпитализировано - 1402 человека;

🔹летальных случаев - 156;

🔹выздоровели - 13 298 человек;

🔹протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека. По данным МОЗ , на утро 28 мая в Украине зарегистрировано 3 306 новых случаев COVID-19 , выздоровели - 13 298 человек.Также за минувшие сутки:🔹госпитализировано - 1402 человека;🔹летальных случаев - 156;🔹выздоровели - 13 298 человек;🔹протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.

За все время пандемии в Украине:



🔸заболело - 2 196 673 лица;

🔸выздоровели - 2 020 216 человек;

🔸летальных исходов - 50 232;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.





Среди заболевших за минувшие сутки - 169 детей и 77 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.