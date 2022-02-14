В Украине снизилась заболеваемость коронавирусом. За сутки - 16 993 новых случая

11:41 14 Февраль Киев, Украина

Украинские медики сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом на протяжении минувших выходных. Так, за сутки воскресенья 13 февраля вирус был диагностирован у 16 993 человек. Среди них 1 447 детей и 252 работника сферы здравоохранения.



Также в Минздраве сообщили о 142 летальных исходах, 2 270 госпитализациях и о 9 338 выздоровевших.



Максимальное количество инфицированных коронавирусом за минувшие сутки диагностировано в Киеве, а также Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.