В Украине снизилась заболеваемость – 1,9 тысячи COVID-случаев за сутки

Как информирует пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 1,9 тысяч новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Заболеваемость коронавирусом идет на спад. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни.
Отмечается, что за прошедшие сутки:
- госпитализированы - 1065 человек;
- летальных случаев - 86;
- выздоровели - 8330 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 29 061 человека,
- методом ИФА - 12 048 человек,
- экспресс-тестами - 19 312 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 213 580 человек;
- выздоровели - 2 088 712 человек;
- летальных случаев - 51 140;
- проведения ПЦР-тестов - 10 319 406.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 497 случаев;
- Винницкая область — 35 случаев;
- Волынская область — 47 случаев;
- Днепропетровская область — 128 случаев;
- Донецкая область — 56 случаев;
- Житомирская область — 39 случаев;
- Закарпатская область — 50 случаев;
- Запорожская область — 138 случаев;
- Ивано-Франковская область — 25 случаев;
- Киевская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 22 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 98 случаев;
- Николаевская область — 72 случая;
- Одесская область — 49 случаев;
- Полтавская область — 23 случая;
- Ровенская область — 62 случая;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 40 случаев;
- Харьковская область — 116 случаев;
- Херсонская область — 37 случаев;
- Хмельницкая область — 34 случая;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черновицкая область — 36 случаев;
- Черниговская область — 15 случаев.
Напомним, накануне также сообщалось об уменьшении прироста новых случаев коронавируса. Было выявлено 2 266 заболевших.
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