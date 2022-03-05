В Украине снизилась заболеваемость – 1,9 тысячи COVID-случаев за сутки

09:08 05 Июнь Киев, Украина

Как информирует пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 1,9 тысяч новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Заболеваемость коронавирусом идет на спад. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни.

"5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1065 человек;
  • летальных случаев - 86;
  • выздоровели - 8330 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 29 061 человека,
  • методом ИФА - 12 048 человек,
  • экспресс-тестами - 19 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 213 580 человек;
  • выздоровели - 2 088 712 человек;
  • летальных случаев - 51 140;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 319 406.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 497 случаев;
  • Винницкая область — 35 случаев;
  • Волынская область — 47 случаев;
  • Днепропетровская область — 128 случаев;
  • Донецкая область — 56 случаев;
  • Житомирская область — 39 случаев;
  • Закарпатская область — 50 случаев;
  • Запорожская область — 138 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 25 случаев;
  • Киевская область — 160 случаев;
  • Кировоградская область — 22 случая;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 98 случаев;
  • Николаевская область — 72 случая;
  • Одесская область — 49 случаев;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 62 случая;
  • Сумская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 40 случаев;
  • Харьковская область — 116 случаев;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 36 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.

Напомним, накануне также сообщалось об уменьшении прироста новых случаев коронавируса. Было выявлено 2 266 заболевших.