В Украине снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 13 562 новых случая

08:03 21 Февраль Киев, Украина

В Минздраве сообщили о существенном снижении количества инфицированных COVID-19 – за минувшие сутки воскресенья зафиксировано 13 562 новых случая. В их числе 1 254 ребенка и 151 медработник.

Также медики информировали, что за минувшие сутки было госпитализировано 1 886 человек, умерло – 127, выздоровело – 13 904.

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом стали Киев, а также Днепрпетровская, Николаевская и Одесская области.