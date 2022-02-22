В Украине сделано более 1 млн прививок от коронавируса

10:19 27 Май Киев, Украина

Кампания вакцинации против коронавируса не сбавляет темпы, за сутки были привиты 15 131 человек, из них первую дозу получили 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно.
 
Об этом сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.

Первую дозу получил 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 276 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.

Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской (593), Винницкой (481) и Донецкой (487) областях. Самые медленные темпы в Херсонской (23), Черкасской (30) и Сумской (36) областях.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 992 189 человек. При этом две дозы получили – 107 524. Всего проведено 1 099 713 прививки.

По состоянию на 27 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.
темпы вакцинации украинцев
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
  • Киев - 223
  • Винницкая область - 481
  • Волынская область - 88
  • Днепропетровская область - 143
  • Донецкая область - 478
  • Житомирская область - 47
  • Закарпатская область - 128
  • Запорожская область - 246
  • Ивано-Франковская область - 307
  • Киевская область - 474
  • Кировоградская область - 38
  • Луганская область - 165
  • Львовская область - 190
  • Николаевская область - 593
  • Одесская область - 342
  • Полтавская область - 174
  • Ровенская область - 45
  • Сумская область - 36
  • Тернопольская область - 140
  • Харьковская область - 312
  • Херсонская область - 23
  • Хмельницкая область - 69
  • Черкасская область - 30
  • Черновицкая область - 115
  • Черниговская область - 111.