В Украине сделано более 1 млн прививок от коронавируса

10:19 27 Май Киев, Украина

Кампания вакцинации против коронавируса не сбавляет темпы, за сутки были привиты 15 131 человек, из них первую дозу получили 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно.

Об этом сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.



Первую дозу получил 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 276 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.



Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской (593), Винницкой (481) и Донецкой (487) областях. Самые медленные темпы в Херсонской (23), Черкасской (30) и Сумской (36) областях.



Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 992 189 человек. При этом две дозы получили – 107 524. Всего проведено 1 099 713 прививки.





По состоянию на 27 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):