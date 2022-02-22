В Украине сделано более 1 млн прививок от коронавируса

Кампания вакцинации против коронавируса не сбавляет темпы, за сутки были привиты 15 131 человек, из них первую дозу получили 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно.
Об этом сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.
Первую дозу получил 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 276 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.
Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской (593), Винницкой (481) и Донецкой (487) областях. Самые медленные темпы в Херсонской (23), Черкасской (30) и Сумской (36) областях.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 992 189 человек. При этом две дозы получили – 107 524. Всего проведено 1 099 713 прививки.
Первую дозу получил 4 988 человек, 10 133 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 276 мобильных бригад и 343 пункта вакцинации.
Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской (593), Винницкой (481) и Донецкой (487) областях. Самые медленные темпы в Херсонской (23), Черкасской (30) и Сумской (36) областях.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 992 189 человек. При этом две дозы получили – 107 524. Всего проведено 1 099 713 прививки.
По состоянию на 27 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 223
- Винницкая область - 481
- Волынская область - 88
- Днепропетровская область - 143
- Донецкая область - 478
- Житомирская область - 47
- Закарпатская область - 128
- Запорожская область - 246
- Ивано-Франковская область - 307
- Киевская область - 474
- Кировоградская область - 38
- Луганская область - 165
- Львовская область - 190
- Николаевская область - 593
- Одесская область - 342
- Полтавская область - 174
- Ровенская область - 45
- Сумская область - 36
- Тернопольская область - 140
- Харьковская область - 312
- Херсонская область - 23
- Хмельницкая область - 69
- Черкасская область - 30
- Черновицкая область - 115
- Черниговская область - 111.
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