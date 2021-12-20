В Украине с вводом локдаунов резко снизился прирост COVID-19

Неужели, чтобы побудить людей соблюдать масочный режим, необходимы «ежовые рукавицы» в виде локдауна? Похоже, что да. Как итог – за минувшие сутки в стране было зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса, что существенно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 марта.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 546 363 человека, 29 941 – умер от COVID-19, выздоровели – 1 257 849 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 664
- Волынская область - 173
- Днепропетровская область - 760
- Донецкая область - 373
- Житомирская область - 814
- Закарпатская область - 367
- Запорожская область - 274
- Ивано-Франковская область – 331
- Киев - 434
- Киевская область - 654
- Кировоградская область - 95
- Луганская область - 23
- Львовская область - 1117
- Николаевская область - 353
- Одесская область - 660
- Полтавская область - 267
- Ровенская область - 217
- Сумская область - 388
- Тернопольская область - 376
- Харьковская область - 879
- Херсонская область - 165
- Хмельницкая область - 740
- Черкасская область - 291
- Черновицкая область - 418
- Черниговская область - 312.
Напомним, в предыдущие три дня прирост новых случаев COVID-19 превышал 15 тысяч. Нынешнее снижение, скорее всего, связано с выходными днями.
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