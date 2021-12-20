В Украине с вводом локдаунов резко снизился прирост COVID-19

09:01 21 Март Киев, Украина

Неужели, чтобы побудить людей соблюдать масочный режим, необходимы «ежовые рукавицы» в виде локдауна? Похоже, что да. Как итог – за минувшие сутки в стране было зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса, что существенно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 марта.

"В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 3 877 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 546 363 человека, 29 941 – умер от COVID-19, выздоровели – 1 257 849 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 664
  • Волынская область - 173
  • Днепропетровская область - 760
  • Донецкая область - 373
  • Житомирская область - 814
  • Закарпатская область - 367
  • Запорожская область - 274
  • Ивано-Франковская область – 331
  • Киев - 434
  • Киевская область - 654
  • Кировоградская область - 95
  • Луганская область - 23
  • Львовская область - 1117
  • Николаевская область - 353
  • Одесская область - 660
  • Полтавская область - 267
  • Ровенская область - 217
  • Сумская область - 388
  • Тернопольская область - 376
  • Харьковская область - 879
  • Херсонская область - 165
  • Хмельницкая область - 740
  • Черкасская область - 291
  • Черновицкая область - 418
  • Черниговская область - 312.

Напомним, в предыдущие три дня прирост новых случаев COVID-19 превышал 15 тысяч. Нынешнее снижение, скорее всего, связано с выходными днями.