В Украине с начала пандемии заразились 832758 человек

08:52 08 декабря Киев, Украина

Согласно данным Минздрава , 10811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.



За сутки инфицировались 10811 человек (всего - 832758), а выздоровели 12 860 украинцев (всего - 436564). При этом скончались 195 человек (всего - 13928).



Статистика заболеваемости по регионам:



Киев - 82810 (+1 475)

Винницкая - 18824 (+110)

Волынская - 26475 (+264)

Днепропетровская - 45752 (+712)

Донецкая - 26235 (+443)

Житомирская - 32 354 (+34)

Закарпатская - 24 886 (+223)

Запорожская - 37885 (+948)

Ивано-Франковская - 39541 (+103)

Киевская - 44554 (+700)

Кировоградская - 6418 (+58)

Луганская - 7141 (+53)

Львовская - 50787 (+612)

Николаевская - 21798 (+360)

Одесская - 52 853 (+1 043)

Полтавская - 26571 (+916)

Ровенская - 34088 (+374)

Сумская - 33904 (+246)

Тернопольская - 29977 (+189)

Харьковская - 59739 (+346)

Херсонская - 12493 (+334)

Хмельницкая - 32539 (+110)

Черкасская - 27 913 (+746)

Черновицкая - 35 622 (+244)

Черниговская - 21 599 (+157)