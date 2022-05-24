В Украине с каждым днем растет число вакцинированных граждан

10:11 19 августа Киев, Украина

В Украине с каждым днем растет число граждан, решивших защитить себя от последствий коронавирусной болезни и вакцинироваться. Так, если 17 августа прививку получили 118 тысяч человек, то за 18 августа - уже 120 004 человека вакцинировались от COVID-19. Из их числа первую дозу вакцины получили 62 714 человек, вторую дозу 57 290 человек. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

"С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 823 001 прививку", - сказано в сообщении.

Для вакцинации населения работали 843 мобильные бригады, 2 745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

Напомним, что в Харькове проведут групповую вакцинацию для учителей. В Харькове полностью завершили вакцинацию почти 20% работников школ, еще 10% - получили первую дозу вакцины.

Также сообщалось, что киевляне смогут привиться от COVID-19 в автобусе. Автобус, переоборудованный под мобильный центр вакцинации, будет стоять возле станции метро Героев Днепра.