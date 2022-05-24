В Украине с каждым днем растет число вакцинированных граждан

В Украине с каждым днем растет число граждан, решивших защитить себя от последствий коронавирусной болезни и вакцинироваться. Так, если 17 августа прививку получили 118 тысяч человек, то за 18 августа - уже 120 004 человека вакцинировались от COVID-19. Из их числа первую дозу вакцины получили 62 714 человек, вторую дозу 57 290 человек. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Для вакцинации населения работали 843 мобильные бригады, 2 745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.
Напомним, что в Харькове проведут групповую вакцинацию для учителей. В Харькове полностью завершили вакцинацию почти 20% работников школ, еще 10% - получили первую дозу вакцины.
Также сообщалось, что киевляне смогут привиться от COVID-19 в автобусе. Автобус, переоборудованный под мобильный центр вакцинации, будет стоять возле станции метро Героев Днепра.
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