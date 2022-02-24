В Украине с 5 октября обновят карантинные зоны

Результатом внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Украине стал обновленный список карантинных зон. Он вступит в силу с 00:00 понедельника, 5 октября.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в телеграмм.
"Красная" зона:
город Тернополь;
город Канев Черкасской области.
"Оранжевая" зона:
город Винница Винницкой области;
города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Турийский районы Волынской области;
город Днепр Днепропетровской области;
города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;
Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;
город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
Беловодский район Луганской области;
город Львов, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
город Николаев Николаевской области;
города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;
город Полтава Полтавской области;
города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Летичевский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Смела, Каневский и Смелянской районы Черкасской области;
города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.
"Желтая" зона:
города Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;
город Ковель, Гороховский, Иванчивський, Камень-Каширский, Ковельский, Локачинский, Любашевский, Любомлицкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;
города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;
города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Мариивський и Покровский районы Донецкой области;
города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусиловський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;
города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
города Запорожья и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южное, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новосанжарський, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;
город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
города Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середино-Будский районы Сумской области;
города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;
город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;
города Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;
города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальновский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнянский и Черниговский районы Черниговской области;
город Киев.
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
По состоянию на четверг, 1 октября, готова к смягчению только Кировоградская область.
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