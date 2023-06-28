В Украине с 1 июля отменяется карантин из-за COVID-19

В Украине с 1 июля завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 .
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что за период пандемии украинское правительство отработало механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.
Он поблагодарил медиков за борьбу с пандемией и отметил, что сейчас врачи и медсестры "не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны".
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