В Украине с 1 июля отменяется карантин из-за COVID-19

06:44 28 июня Киев, Украина

В Украине с 1 июля завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 .

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что за период пандемии украинское правительство отработало механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.
"Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами", - сказал премьер.
Он поблагодарил медиков за борьбу с пандемией и отметил, что сейчас врачи и медсестры "не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны".
 