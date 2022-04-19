В Украине резкий скачок больных COVID - 598 человек за сутки

09:09 20 июля Киев, Украина

По информации Минздрава, на утро 20 июля в Украине зарегистрировано 598 новых случаев COVID -19, выздоровели - 540 человек

Из заболевших: детей - 23, медработников - 13.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 279 человек;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 540 человек;

протестировано: методом ПЦР - 21 459 человек, методом ИФА - 8387 человек, экспресс-тестами - 12 565 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 245 275 человек;

выздоровели - 2 181 925 человек;

летальных исходов - 52 756;

проведено ПЦР-тестов - 11 182 527.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев – 52 756.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:



Киев - 228

Винницкая обл - 9

Волынская обл - 4

Днепропетровская обл - 32

Донецкая обл - 48

Житомирская обл - 11

Закарпатская обл - 5

Запорожская обл - 14

Ивано-Франковская обл - 7

Киевская обл - 6

Кировоградская обл - 1

Луганская обл - 35

Львовская обл - 20

Николаевская обл - 4

Одесская обл - 35

Полтавская обл - 15

Ровенская обл - 3

Сумская обл - 35

Тернопольская обл - 1

Харьковская обл - 18

Херсонская обл - 30

Хмельницкая обл - 19

Черкасская обл - 13

Черновицкая обл - 4

Черниговская обл - 1