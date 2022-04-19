В Украине резкий скачок больных COVID - 598 человек за сутки

По информации Минздрава, на утро 20 июля в Украине зарегистрировано 598 новых случаев COVID-19, выздоровели - 540 человек.
Из заболевших: детей - 23, медработников - 13.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 279 человек;
- летальных исходов - 25;
- выздоровели - 540 человек;
- протестировано: методом ПЦР - 21 459 человек, методом ИФА - 8387 человек, экспресс-тестами - 12 565 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 245 275 человек;
- выздоровели - 2 181 925 человек;
- летальных исходов - 52 756;
- проведено ПЦР-тестов - 11 182 527.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев – 52 756.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 228
Винницкая обл - 9
Волынская обл - 4
Днепропетровская обл - 32
Донецкая обл - 48
Житомирская обл - 11
Закарпатская обл - 5
Запорожская обл - 14
Ивано-Франковская обл - 7
Киевская обл - 6
Кировоградская обл - 1
Луганская обл - 35
Львовская обл - 20
Николаевская обл - 4
Одесская обл - 35
Полтавская обл - 15
Ровенская обл - 3
Сумская обл - 35
Тернопольская обл - 1
Харьковская обл - 18
Херсонская обл - 30
Хмельницкая обл - 19
Черкасская обл - 13
Черновицкая обл - 4
Черниговская обл - 1
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