В Украине растет число заразившихся коронавирусной инфекцией

08:49 12 августа Киев, Украина

В Украине стал увеличиваться суточный прирост числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Если накануне было зафиксировано 1 122 украинца с диагнозом COVID-19, то на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 247. Об этом сообщает Минздрав.

Среди инфицированных 77 детей и 41 медработник.

По данным ведомства, от вируса за сутки скончалось 24 человека. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 53 173 человек.

За сутки госпитализировано 588 человек, выздоровели 1 039 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА - 8735, экспресс-тестами – 17 267.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 262 601 человек; выздоровели – 2 194 791 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 604 861.

Как сообщалось ранее, штамм Дельта зафиксировали еще в семи странах мира. Как подсчитали в ВОЗ, со 2 по 8 августа заболеваемость на COVID-19 увеличилась в мире на 4%: было выявлено более 4,2 млн новых случаев инфицирования. За это время более 65 тысяч зараженных умерли.