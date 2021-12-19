В Украине растет число вакцинаций и падает прирост COVID-случаев

Последними днями показатели статистики коронавируса начинают радовать: растет число вакцинированных украинцев, а показатель суточной заболеваемости постепенно снижается. Так только за сутки, 3 декабря, от коронавируса вакцинировано 216 129 человек, что почти на 10 тысяч больше, чем накануне.

По данным Минздрава Украины, вчера одну дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы 140 572 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 690 062 человека.

Всего проведено 25 375 687 прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине полностью привиты от COVID 37% взрослых.

За те же сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев коронавируса. Накануне было зарегистрировано 13 777 положительных COVID тестов, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за сутки госпитализировали 2764 человек, выздоровели - 22 765 человек. Умерли 436 людей.

За последние сутки в Украине проведено 84 942 тестов.

За все время пандемии в Украине заболело - 3 490 855 человек, выздоровело - 3 041 385 человек, летальных исходов - 88 002.