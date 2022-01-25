В Украине растет число инфицированных коронавирусом, за минувшие сутки - 19 118 человек

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболело на одну тысячу детей больше чем за предыдущие сутки воскресенья. Всего в стране зафиксировано 19 118 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Среди инфицированных 2 809 детей и 594 медработника.

С тяжелым течением болезни было госпитализировано 5 863 человека, скончался – 161 человек.

Лидерами по суточному заражению коронавирусом стали Киев, а также Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области.