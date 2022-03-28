В Украине рассмотрят возможность сочетания различных вакцин от COVID-19

19:53 29 июня Киев, Украина

Согласно последним научным исследованиям, некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин работают эффективней, чем один тип вакцины.

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) оценивает результаты научных исследований и в ближайшее время рассмотрит вопрос сочетания различных вакцин от COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже рассматривала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЭИ будет снова рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", - сказал Кузин.

Вероятность того, что такое сочетание вакцин разных производителей при проведении прививок от COVID-19 будет разрешено, очень высока. В то же время Кузин подчеркнул, что этот вопрос сложный с точки зрения логистики.