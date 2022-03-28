В Украине рассмотрят возможность сочетания различных вакцин от COVID-19

Согласно последним научным исследованиям, некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин работают эффективней, чем один тип вакцины.
Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) оценивает результаты научных исследований и в ближайшее время рассмотрит вопрос сочетания различных вакцин от COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Вероятность того, что такое сочетание вакцин разных производителей при проведении прививок от COVID-19 будет разрешено, очень высока. В то же время Кузин подчеркнул, что этот вопрос сложный с точки зрения логистики.
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