В Украине расширили программу «е-Поддержка». Что изменилось

15:03 09 Февраль Киев, Украина





Что изменится В Украине расширили программу «е-Поддержка» , сообщает Минздрав ссылаясь на постановление Кабинета министров. Изменения в программу начнут действовать с 14 марта, пишет премьер-министр Денис Шмигаль.Что изменится

Срок, за который можно потратить тысячу за вакцинацию, продлили до 9 месяцев. Раньше воспользоваться денежными средствами можно было в течение 4 месяцев.

Дополнительные 500 гривен за прививку бустером можно будет получить с 14 марта. Это касается как совершеннолетних украинцев, так и подростков от 14 лет, сообщает Минцифры.

Пожилые люди старше 60 лет и люди с инвалидностью смогут потратить тысячу за вакцинацию на оплату коммуналки с 28 февраля.

В конце января 2022 года стало известно, что за прививку бустером украинцам дополнительно выплатят 500 грн. В настоящее время бустерную прививку сделали почти 500 тысяч человек.



Подросткам от 14 лет начали выплачивать 1000 грн. за вакцинацию за полный курс прививок с 7 февраля 2022 года.