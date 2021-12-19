В Украине расширилась «желтая» карантинная зона

Согласно данным Министерства здравоохранения, в «желтой» зоне остаются всего четыре области Украины. Две по-прежнему обозначены «оранжевым» уровнем, а жители всех остальных областей продолжают соблюдать эпидемиологические карантинные меры, согласно «красному» уровню риска.
Таким образом, по состоянию на 26 ноября 2021 года Черновицкая, Тернопольская, Кировоградская и Закарпатская области находятся в «желтой» зоне.
Однако в указанных областях статистика заболеваемости не отличается от тех, что зафиксирована в «красных». Более того, отмечается, что уровень загруженности больничных коек с установленными системами оснащения кислородом даже превышает «красный» уровень.
В правительстве предупреждают, что в случае, если такая тенденция продолжится, то и эти области рискуют попасть в «красную» зону карантина. Следовательно Минздрав призывает украинцев к вакцинации.
Следует также добавить, что власти вводят новые правила карантина. COVID-сертификаты будут цветными. «Желтая» зона отражает действие сертификата в течение 30 дней (вместо 120), что означает введение первой вакцины. «Красная» зона – не вакцинированный, для таких людей вход во все учреждения, на все мероприятия и работу для отдельных служащих – запрещен. «Зеленая» зона (дважды вакцинированный) – без карантинных ограничений.
Таким образом, по состоянию на 26 ноября 2021 года Черновицкая, Тернопольская, Кировоградская и Закарпатская области находятся в «желтой» зоне.
Однако в указанных областях статистика заболеваемости не отличается от тех, что зафиксирована в «красных». Более того, отмечается, что уровень загруженности больничных коек с установленными системами оснащения кислородом даже превышает «красный» уровень.
В правительстве предупреждают, что в случае, если такая тенденция продолжится, то и эти области рискуют попасть в «красную» зону карантина. Следовательно Минздрав призывает украинцев к вакцинации.
Следует также добавить, что власти вводят новые правила карантина. COVID-сертификаты будут цветными. «Желтая» зона отражает действие сертификата в течение 30 дней (вместо 120), что означает введение первой вакцины. «Красная» зона – не вакцинированный, для таких людей вход во все учреждения, на все мероприятия и работу для отдельных служащих – запрещен. «Зеленая» зона (дважды вакцинированный) – без карантинных ограничений.
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