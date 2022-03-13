В Украине работают над собственной вакциной от COVID

17:15 20 октября Киев, Украина

 Владимир Зеленский провел совещание с украинскими учеными, в ходе которого обсуждались этапы исследования собственной украинской вакцины от коронавируса.
«Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины», — сказал Зеленский.
Доклинические исследования прототипа украинской вакцины длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

По словам одного из разработчиков Михаила Фаворова, нынешняя разработка позволяет предположить, что украинская COVID-вакцина поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что регулятор будет способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих клинических фаз исследования вакцины.

В ОП добавили, что о разработке вакцины будут информировать в соответствии с «возможностями раскрытия информации».