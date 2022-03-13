В Украине работают над собственной вакциной от COVID

Владимир Зеленский провел совещание с украинскими учеными, в ходе которого обсуждались этапы исследования собственной украинской вакцины от коронавируса.
Доклинические исследования прототипа украинской вакцины длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.
По словам одного из разработчиков Михаила Фаворова, нынешняя разработка позволяет предположить, что украинская COVID-вакцина поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.
Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что регулятор будет способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих клинических фаз исследования вакцины.
В ОП добавили, что о разработке вакцины будут информировать в соответствии с «возможностями раскрытия информации».
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