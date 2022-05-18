В Украине продолжает нарастать COVID-заболеваемость

Приближение осени несет с собой подъем заболеваемости коронавирусом. Причина роста COVIDной инфекции связана и с возвращением украинцев с отдыха в других странах. По информации Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса.
Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, выздоровел - 791 человек.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 24962 лица,
методом ИФА - 9121 человек,
экспресс-тестами - 17068 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 265 217 человек;
выздоровели - 2 196 589 человек;
летальных случаев - 53 238;
проведено ПЦР-тестов - 11 652 141
Отметим, что ежедневный прирост коронавируса выше тысячи случаев фиксируется уже несколько дней. Ученые НАН прогнозируют, что заболеваемость продолжит расти.
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