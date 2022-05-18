В Украине продолжает нарастать COVID-заболеваемость

08:53 14 августа Киев, Украина

Приближение осени несет с собой подъем заболеваемости коронавирусом. Причина роста COVIDной инфекции связана и с возвращением украинцев с отдыха в других странах. По информации Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, выздоровел - 791 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 24962 лица,

методом ИФА - 9121 человек,

экспресс-тестами - 17068 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 265 217 человек;

выздоровели - 2 196 589 человек;

летальных случаев - 53 238;

проведено ПЦР-тестов - 11 652 141

Отметим, что ежедневный прирост коронавируса выше тысячи случаев фиксируется уже несколько дней. Ученые НАН прогнозируют, что заболеваемость продолжит расти.