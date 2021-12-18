В Украине повысился уровень выздоровления от COVID-19

По данным Минздрава на сегодня, 11 июля, за прошедшие сутки в стране от коронавируса излечился 861 пациент. А накануне их было 1016. Всего за период пандемии выздоровели 25661 человек.
При этом суточный прирост заболеваемости немного снизился: накануне было 819 новых случаев, а сегодня - 800. Всего количество инфицированных людей достигло 52843 человека.
Суточный же показатель смертности оказался по-прежнему высоким - 27 пациентов скончались. За время пандемии умерло 1372 человека.
Прирост коронавируса по регионам:
Винницкая область - 2081 (+21)
Волынская область - 2987 (+55)
Днепропетровская область - 1140 (+3)
Донецкая область - 758 (7)
Житомирская область - 1512 (0)
Закарпатская область - 3842 (+108)
Запорожская область - 612 (+2)
Ивано-Франковская область - 2971 (+56)
Кировоградская область - 670 (0)
Киев - 6115 (125)
Киевская область - 2986 (+46)
Львовская область - 6882 (+119)
Луганская область - 93 (+3)
Николаевская область - 477 (10)
Одесская область - 2141 (+33)
Полтавская область - 331 (+1)
Ровенская область - 4520 (+66)
Сумская область - 337 (+5)
Тернопольская область - 2217 (+43)
Харьковская область - 2621 (+44)
Херсонская область - 204 (+1)
Хмельницкая область - 888 (+7)
Черновицкая область - 5117 (+21)
Черкасская область - 738 (+13)
Черниговская область - 594 (+2)
Ранее в Минздраве сообщили, что Украина изучает опыт Испании по реагированию на новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.
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