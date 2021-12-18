В Украине повысился уровень выздоровления от COVID-19

По данным Минздрава на сегодня, 11 июля, за прошедшие сутки в стране от коронавируса излечился 861 пациент. А накануне их было 1016. Всего за период пандемии выздоровели 25661 человек.

При этом суточный прирост заболеваемости немного снизился: накануне было 819 новых случаев, а сегодня - 800. Всего количество инфицированных людей достигло 52843 человека.

Суточный же показатель смертности оказался по-прежнему высоким - 27 пациентов скончались. За время пандемии умерло 1372 человека.

Прирост коронавируса по регионам: Винницкая область - 2081 (+21) Волынская область - 2987 (+55) Днепропетровская область - 1140 (+3) Донецкая область - 758 (7) Житомирская область - 1512 (0) Закарпатская область - 3842 (+108) Запорожская область - 612 (+2) Ивано-Франковская область - 2971 (+56) Кировоградская область - 670 (0) Киев - 6115 (125) Киевская область - 2986 (+46) Львовская область - 6882 (+119) Луганская область - 93 (+3) Николаевская область - 477 (10) Одесская область - 2141 (+33) Полтавская область - 331 (+1) Ровенская область - 4520 (+66) Сумская область - 337 (+5) Тернопольская область - 2217 (+43) Харьковская область - 2621 (+44) Херсонская область - 204 (+1) Хмельницкая область - 888 (+7) Черновицкая область - 5117 (+21) Черкасская область - 738 (+13) Черниговская область - 594 (+2)

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина изучает опыт Испании по реагированию на новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.